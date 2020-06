Partiti i centri estivi, ecco l’elenco (ampliabile) delle strutture operative

“Per aiutare e supportare la comunità ad orientarsi nell’offerta dei Centri Estivi attivi o da attivare nel Comune di Corciano, credo sia utile presentare un elenco dettagliato con luoghi, orari e contatti telefonici. In ogni caso, l’utenza può fare riferimento anche al sito ufficiale dell’ente dove è stato pubblicato l’elenco delle attività (https://www.comune.corciano.pg.it/articolo/estate-2020-elenco-attivita-centri-estivi)”. A dirlo Sara Motti, assessore alla pubblica istruzione e coesione sociale, che interviene su un servizio particolarmente atteso dai genitori e dagli stessi ragazzi. “L’elenco che abbiamo ad oggi – spiega ancora – può essere ulteriormente ampliato. Teniamo conto che alcune attività si svolgeranno sugli spazi comunali, altre impiegheranno zone curate dagli stessi gestori che, in ogni caso – conclude – dovranno essere contattati per ricevere le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione”.

Questo l’elenco delle attività per l’estate 2020:

Associazione culturale “Le Onde”: al Parco boschetto e spazi medie del Girasole dal 29 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.30 per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per iscriversi contattare i numeri 3389160684/3282146873 o tramite l’indirizzo mail info@teatroleonde.it

Belt learning centre: Teatro Arca e parco l’unanuova di Ellera dal 29 giugno al 4 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 per bambini dai 3 ai 11 anni. Per iscriversi contattare il numero 3442931780 o tramite l’indirizzo mail beltschool@libero.it

Soc. coop. “Il mondo di Tabata”: Area Enzo Melani di Corciano dal 29 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.00 per i bambini dai 3 ai 10 anni. Per iscriversi contattare il numero 3395334445 o tramite l’indirizzo mail federicadamiani@alice.it

Centro sportivo italiano comitato di Perugia: al circolo Arcs e parco adiacente a Mantignana dal 29 giugno al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 per i bambini dai 4 ai 14 anni. Per iscriversi contattare i numeri 075-5003584/3534087749 o tramite l’indirizzo mail info@csiperugia.it

Parrocchia di San Bartolomeo di Migiana, Montemalbe, Mantignana: All’area verde e circolo Acli di Migiana dal 23 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì dal 8.30 al 14.00 per i bambini dai 6 al 8 anni. Per iscriversi contattare il numero 3404006875 o tramite l’indirizzo mail pigomarco@gmail.com

Giamburrasca: In via Fosse Ardeatine 16 a Ellera dal 22 giugno al 22 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30 per i bambini da 0 ai 5 anni. Per iscriversi chiamare i numeri 3471535884/075-5010109 o all’indirizzo mail costanzadichiara@hotmail.it o asilonidogiamburrasca@gmail.com

Parrocchia Santa Maria Assunta in Mantignana: Oratorio Don Bosco e area verde dal 22 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.15 per i bambini dai 9 ai 17 anni. Per iscriversi chiamare al numero 3404006875 o tramite l’indirizzo mail pigomarco@gmail.com

Polisportiva San Mariano Asd via Cattaneo San Mariano: Impianti sportivi San Mariano dal 15 giugno al 14 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, dalle 15.00 alle 18.00, dalle 8.30 alle 17.00, per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per iscriversi contattare i numeri 3452507613/3925535341 o tramite l’indirizzo mail polisportivasanmariano@hotmail.com

A.s.d. scuderia Valmarino: via Baldeschi 59 a Taverne di Corciano dal 15 giugno al 11 settembre, dal lunedì al venerdì dal 8.30 alle 14.30, per i bambini dai 3 ai 11 anni. Per iscriversi contattare il numero 075-6978460 o tramite mail all’indirizzo scuderiavalmarino2@gmail.com

A.s.d. equestre scuderia dell’Unicorno: via Niccolini a Corciano dal 15 giugno al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 per i bambini dai 3 ai 11 anni. Per iscriversi contattare i numeri 3317172405/335229229 o tramite l’indirizzo mail info@scuderiaunicorno.it

Asd Solomeo: via Della Carboneria 13 Solomeo dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, dalle 8.00 alle 14.30 o dalle 8.00 alle 17.30 per i bambini dai 3 ai 12 anni. Per iscriversi contattare i numeri 3357592454/3495014163 o tramite l’indirizzo mail dadelprete@libero.it

Associazione Frontiera Lavoro: Antico Mulino a Corciano dall’8 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 per i ragazzi dai 16 ai 19 anni. Per iscriversi compilare il modulo di domanda presente nel sito istituzionale del comune di Corciano e rimandarlo all’indirizzo mail servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it

a.s.d. Ellera calcio: via G. Di vittorio stadio comunale G. Fioroni a Ellera dal 29 giugno al 31luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 per i bambini dai 6 ai 17anni. Per iscrizioni contattare il numero 3346871982 o l’indirizzo mail elleracalcio1981@gmail.com

ma. fra snc “La Tana degli orsetti”: via Lenin 53/55 ellera dal 29 giugno al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.00, per i bambini dai 0 ai 5anni. Per iscrizioni contattare 075-5172882/3922813149 o all’indirizzo mail macardinali@libero.it

Il Mondo di Tabata: soc coop. soc. cia Ciro Menotti, 70 dal 29 giugno al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14.30, per i bambini da 0 a 5 anni. Per iscrizioni contattare 3395334445/ 075-5140475 o all’indirizzo federicadamiani@alice.it