Arriva la Befana: tappa al Quasar Village di Corciano e poi al ‘Chianelli’ di Perugia

Si rinnova, per il secondo anno, la collaborazione tra le due realtà in occasione dell’Epifania. Aspettando la ‘vecchietta’, il 5 gennaio alle 16 spettacolo al Quasar Village e il 6 dopo le 11, replica al Chianelli, dove avverrà anche la consegna delle tradizionali calze e regali

Corciano, 2 gen. – Si rinnova, per il secondo anno, la collaborazione tra il Quasar Village di Corciano e il Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ di Perugia in occasione dell’Epifania, con la Befana pronta a regalare doni e sorrisi ai più piccoli. In attesa che la ‘magia’ si compia, lunedì 5 gennaio il centro commerciale ospiterà alle 16 lo spettacolo ‘Epifania in armonia’, un appuntamento che unisce divertimento e solidarietà, tra note, racconti e atmosfere capaci di scaldare il cuore, a cura degli attori Loretta Bonamente e Luca Cimarelli. Saranno inoltre presenti i volontari del Comitato ‘Chianelli’ così da sostenere, per chi vorrà contribuire, una raccolta fondi.

Lo spettacolo verrà replicato martedì 6 gennaio al residence Chianelli, nell’ambito delle iniziative che ogni anno vengono organizzate per l’occasione dal Comitato. La simpatica vecchietta arriverà ‘scortata’ dagli agenti della Polizia di Stato: a partire dalle 10.30 farà visita a bimbi e ragazzi ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, diretto dal dottor Francesco Arcioni, dove verranno consegnate le tradizionali calze. Subito dopo arriverà al residence ‘Daniele Chianelli’ dove, alle 11, si svolgerà il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, cui seguirà un altro momento dedicato ai bambini con la consegna delle calze, la replica dello spettacolo ‘Epifania in armonia’ e l’apertura dell’amatissima Grotta dei desideri, un magico tunnel in cui ogni bambino potrà scegliere tra i tantissimi giochi donati da diverse realtà del territorio, tra cui appunto il Quasar Village.