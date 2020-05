Corciano è Covid free, il sindaco Betti: “Perseveriamo in comportamenti corretti”

La città di Corciano oggi si è svegliata con una notizia rincuorante. Non ci sono più pazienti attualmente positivi nel territorio comunale: l’ultimo è fra quelli usciti dall’isolamento nelle ultime ore e dunque si tratta di un paziente ufficialmente guarito dopo due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

“È una notizia bellissima – commenta il sindaco Cristian Betti – di quelle che fanno tremare i polsi. Un pensiero particolare va purtroppo al caro nostro concittadino che non ce l’ha fatta, e un abbraccio affettuoso alla sua famiglia. Ringrazio tutti i corcianesi che in queste settimane durissime si sono comportati, tranne qualche eccezione, in maniera esemplare. Così come ringrazio le forze di polizia, le associazioni del COC, il personale sanitario e tutti quelli che si sono spesi anima e cuore per la collettività”.

“Ora dobbiamo però – prosegue Betti – essere consapevoli che il risultato non è dato per sempre, e quindi dovremo continuare a perseverare in comportamenti corretti per noi, per i nostri cari, e per la comunità tutta”.