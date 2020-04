DPCM, la presidente dell’Umbria Tesei: “Imbavaglia le regioni”

“Un Dpcm, quello presentato dal Governo, che oltre a contenere misure discutibili, ha alcune evidenti mancanze e soprattutto imbavaglia le Regioni che posso adottare solamente ordinanze restrittive ma non estensive”: è quanto afferma la presidente umbra, Donatella Tesei. “Non si possono, cioè, allargare le maglie – aggiunge – , nemmeno tenendo conto della situazione del contagio nel proprio territorio”.

“Sottoporremo al Governo un nostro cronoprogramma di riaperture”: ha quindi detto la presidente all’ indomani dell’ annuncio del nuovo Dpcm sulla gestione dell’ emergenza Covid. “Vi sono settori – ha affermato la governatrice umbra -, così come affermano giustamente le associazioni di categorie, non inseriti tra quelli che potranno tornare in attività il 4 maggio e che invece, con le giuste precauzioni sanitarie, avrebbero potuto riaprire”.