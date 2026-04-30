Maxi sequestro di eroina, i carabinieri di Corciano supportano l’operazione

Anche la Stazione dei Carabinieri di Corciano ha preso parte all’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 37enne di origini nigeriane, trovato in possesso di circa tre chilogrammi di eroina occultati nello zaino, nel corso dei controlli antidroga nella zona di Fontivegge a Perugia.

Operazione a tappeto a Fontivegge

I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno avviato una serie di servizi straordinari nel quartiere di Fontivegge, considerato un’area sensibile della città per il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Alle operazioni — destinate a proseguire nei prossimi giorni — hanno preso parte i militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia e, appunto, della Stazione di Corciano.

Il comportamento sospetto in via Curtatone

Durante uno dei servizi, i militari hanno notato l’uomo mentre percorreva a piedi via Curtatone. Alla vista delle forze dell’ordine, il 37enne ha fatto ingresso improvvisamente in un esercizio commerciale: un comportamento ritenuto sospetto che ha indotto i Carabinieri a procedere al controllo.

Quasi tremila grammi di eroina nello zaino

La perquisizione ha consentito il rinvenimento e il sequestro di 221 involucri termosaldati di eroina per un peso complessivo di circa 2.970 grammi, abilmente occultati nello zaino. Dai successivi accertamenti è emerso che la sostanza era destinata alla vendita al dettaglio.

Perquisizione domiciliare e secondo indagato

A seguito di perquisizione domiciliare è stata rinvenuta e sequestrata la somma contante di 6.450 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. L’operazione ha portato anche alla denuncia a piede libero di un connazionale del fermato. Le indagini proseguono per identificare eventuali ulteriori complici.

Trasferito al carcere di Capanne

Al termine delle formalità di rito, il 37enne, come disposto dal magistrato di turno, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.