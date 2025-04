A Brunello Cucinelli il dottorato di ricerca honoris causa in Architettura dall’Universita’ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

“Credete nell’emozione, nell’immaginazione, nella creatività”. Con questo invito accorato rivolto alle nuove generazioni, Brunello Cucinelli ha tenuto la sua Lectio doctoralis Il Genius loci, maestro delle arti, durante la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Design per il Made in Italy: identità, innovazione e sostenibilità, conferito dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Un riconoscimento che premia le straordinarie abilità imprenditoriali e il valore umano e spirituale dello stilista umbro, simbolo di un capitalismo umanistico che pone la dignità dell’essere umano al centro dell’impresa. Alla presenza del rettore Gianfranco Nicoletti, del ministro Anna Maria Bernini, di docenti, studenti e ospiti internazionali, Cucinelli ha parlato di Tempus novum, un’era in cui i giovani sono chiamati a diventare “nuovi paladini e custodi” del mondo.

Rifacendosi a Ovidio, ai filosofi greci e all’architettura vitruviana, Cucinelli ha delineato una visione in cui profitto ed etica possono coesistere, nella costruzione di un’economia “bella, utile e solida”. “A Solomeo – ha detto – abbiamo ascoltato il Genius loci, ridando anima a un borgo, esempio di armonia tra uomo e natura”.

Nel suo discorso, ha poi sottolineato l’importanza di curare la propria anima tanto quanto la mente, affinché la crescita personale si traduca in bene comune. Con profonda gratitudine, ha dedicato il titolo alla sua famiglia e ai nipoti: “La loro gioia è la mia ispirazione quotidiana”. Il riconoscimento da parte dell’Ateneo Vanvitelli, già teatro di una sua lectio magistralis nel 2017, suggella il profondo legame tra Cucinelli e l’universo della cultura, dell’etica e della bellezza.