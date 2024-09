Torna “ELLERAN’DO”: la festa del quartiere di Ellera dal 4 all’8 Settembre

Il quartiere di Ellera di Corciano si prepara a vivere cinque giorni di festa, socializzazione e cultura con il ritorno di “ELLERAN’DO”, l’evento organizzato dall’associazione “L’Unanuova”. Fondata nel 1985, l’associazione ha sempre avuto come obiettivo quello di promuovere la vita comunitaria e rafforzare il senso di appartenenza tra i residenti, e questa edizione della festa non fa eccezione. Dal 4 all’8 settembre, Ellera si animerà con una serie di eventi pensati per coinvolgere i cittadini e rendere il quartiere un vero e proprio centro di aggregazione. Gli organizzatori puntano a creare un’occasione unica di incontro e partecipazione, dove i residenti e i visitatori possono conoscersi e vivere insieme l’atmosfera vivace del quartiere.

Ogni sera, a partire dalle 19:00, gli stand gastronomici apriranno le porte ai partecipanti, offrendo menù giornalieri e specialità culinarie che soddisferanno tutti i palati.

Mercoledì 4 Settembre si aprirà con il Dj set “Made in Corciano”, che darà il via alla serata dalle 19:00 alle 21:30. A seguire, la compagnia teatrale “Il Carro” intratterrà il pubblico con un cabaret, offrendo anche l’opportunità agli spettatori di partecipare attivamente con un open mic. La serata si concluderà con un altro Dj set, sempre firmato “Made in Corciano”.

Giovedì 5 Settembre sarà dedicato allo sport e alla musica italiana. Alle 18:00, le associazioni sportive di Ellera si presenteranno al pubblico, seguite, alle 20:00, da “Tucatucca – Festa Italiana”, una serata in cui si potranno cantare e ballare i più grandi successi italiani di tutti i tempi, accompagnati da un vivace Dj set.

Venerdì 6 Settembre si accenderà con il ritmo dello swing. Dalle 19:00, “Rock Your Boogie” porterà tutti in pista con la sua “Swing Night”. La serata continuerà con un Dj set che farà rivivere i mitici anni ’80, ’90 e 2000, grazie a “From Disco to Disco”, un evento curato dall’Afterlife Live Club.

Sabato 7 Settembre, dalle 19:00 alle 22:00, sarà nuovamente il Dj set “Made in Corciano” a intrattenere il pubblico, seguito dal concerto dal vivo degli “88 Folli”, che proporranno il meglio del cantautorato e del folk italiano.

La festa si concluderà Domenica 8 Settembre con una giornata piena di eventi. Dalle 10:00 alle 20:00, il mercatino dell’usato, “La Brocante ad Elleran’do”, offrirà uno spazio per la vendita esclusiva tra privati. Nel pomeriggio, i bambini saranno i protagonisti, con l’animazione curata da “Cavita Kids” di Alexy & Michele. La serata si chiuderà con la musica live della band “Treno Merci”, che riporterà il pubblico negli anni ’70 e ’80.