Alla Biblioteca “Gianni Rodari” il Festival del libro per bambini e ragazzi

“La biblioteca ‘Gianni Rodari’ è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio e la varietà ed il successo dell’offerta culturale dimostra quanto l’Amministrazione creda ed investa nella sua valorizzazione”. A dirlo Lorenzo Pierotti, Sindaco di Corciano, nell’annunciare la sesta edizione del Festival del libro per bambini e ragazzi “Con gli occhi della meraviglia”, oganizzato dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Onde. L’evento letterario, previsto il 27 e il 28 maggio nella sede della Biblioteca a San Mariano, è incentrato sull’hashtag “Cerchi…AMO LA PACE”.

Il tema propone una riflessione sulla pace con l’ausilio della figura geometrica del cerchio, Legata al simbolo della Vita, rappresentando anche la perfezione, l’omogeneità, l’assenza di divisione e distinzione , richiama la ricerca della pace con se stessi, con gli altri con la natura. Sulla stessa linea è l’omonimo Concorso artistico – letterario che ha come sottotitolo “con se Stessi, con gli Altri o con la Natura” proposto ai bambini e ragazzi e agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Nelle giornate del Festival, tante le attività destinate a bambini e ragazzi: laboratori artistici, manipolativi e di movimento, giochi da tavolo, letture animate, spettacoli teatrali, presentazioni di libri ed incontri con gli autori, stand con proposte letterarie. Tutte le iniziative sono collegate tra loro dal filo conduttore del libro e della lettura, perché l’intento è promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi, nonché approfondire la riflessione di adulti e operatori sull’importanza della lettura per i più giovani. A fare da cornice all’evento saranno, come nelle precedenti edizioni, i locali della Biblioteca Comunale e il parco antistante, dove verranno allestiti stand delle case editrici e librerie con le ultime novità letterarie, angoli per attività ludiche e laboratoriali e spazi per eventi teatrali.

Domenica mattina 28 maggio, prevista la premiazione dei vincitori del concorso artistico letterario “Cerchi…AMO LA PACE”. A concludere il festival lo spettacolo teatrale “Il gatto con gli stivali” di Domenico Madera e A. Rosi. L’ingresso è libero e la partecipazione a tutte le attività è gratuita. “La biblioteca ha come fine ultimo la diffusione della cultura – evidenzia ancora Pierotti – ma è ben conscia del ruolo sociale che ricopre all’interno del territorio, mettendosi in relazione positiva con la rete di associazioni ed istituzioni scolastiche che sul territorio vivono ed operano”. Le attività della biblioteca comunale “Gianni Rodari” sono rivolte a bambini, ragazzi ed adulti e raccolgono sempre una grande partecipazione. Il 2022 ha segnato un “ritorno” in biblioteca di tanti che nei due anni di pandemia fisiologicamente si erano allontanati (chiusure ed accessi contingentati avevano fatto la loro parte!) e quindi il numero degli accessi (circa 15.500) e dei prestiti (circa 16.000) è tornato sui livelli già alti del 2019. Il tutto grazie anche ad un’attenta campagna di acquisto del materiale librario, così da avere una collezione, di oltre 34.000 volumi, sempre aggiornata ed attenta alle esigenze dell’utenza.