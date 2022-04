Cucinelli: ricavi 196,9 milioni (+19,6%) nel primo trimestre

La casa di moda Brunello Cucinelli ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti pari a 196,9 milioni di euro (+19,6% a cambi correnti e +16,7% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2021). E’ stata registrata una crescita in tutte le aree geografiche: Americhe +37,7%, Europa +14,5%, Asia +14,5%, Italia +2,8%;, con aumenti delle vendite sia nel canale retail (+36,4%), sia nel canale wholesale (+6,1%).

“Questo primo trimestre del 2022 – ha commentato il presidente esecutivo e direttore creativo Brunello Cucinelli – si è chiuso con dei risultati particolarmente positivi e ci sembra che il brand stia vivendo un momento di grande positività a livello mondiale. Gli ottimi sell out di primavera e

l’ importantissima raccolta ordini per le collezioni uomo-donna autunno-inverno 2022 – ha aggiunto – ci portano a credere nella conferma della nostra idea di crescita del fatturato per l’ intero anno intorno al 12%”, con prospettive del +10% per il 2023″.

“Viene evidenziato inoltre che è stata completata l’ acquisizione del 43% del Lanificio Cariaggi Cashmere, “da sempre serissimo fornitore di materia prima di altissima qualità”, ed è stata acquisita un’ area industriale di 8 ettari nelle immediate vicinanze del Borgo di Solomeo (Perugia), “che ci consentirà di progettare serenamente la crescita della nostra industria per i prossimi 50 anni” spiega la società.