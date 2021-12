Natale al Quasar Village tra nuove aperture, mercatini e pista di ghiaccio

Il Quasar Village è in piena atmosfera natalizia e tra luci, mercatini e vetrine scintillanti è pronto a dare spazio ad un nuovo punto vendita al suo interno. Mercoledì 8 dicembre, infatti, apre le porte JYSK, catena retail internazionale che propone un’ampia selezione di mobili, tessile per la casa, articoli decorativi, biancheria da letto, materassi e mobili da giardino d’ispirazione scandinava. Sarà il primo negozio umbro della catena danese che ne conta più di 3mila in 50 Paesi del mondo e darà lavoro ad una decina di persone che “condividono valori come laboriosità e affidabilità – spiegano i titolari –. La parola danese ‘jysk’ indica, infatti, qualcuno o qualcosa proveniente dallo Jutland e l’essere originari di questa penisola della Danimarca viene generalmente associato a questi valori”.

Il Quasar, dunque, amplia la sua offerta di shopping che si arricchisce, in questo periodo ‘magico’ dell’anno, anche di nuove attrazioni per il tempo libero grazie al Xmas Village, con l’immancabile pista di ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli (orari di apertura: feriali: dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 22, sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 22) e i Mercatini di Natale, ricchi di curiosità e idee regalo, fino al 24 dicembre. Dato che è tempo di regali, anche il Quasar Village ne vuole fare qualcuno ai propri clienti: sul sito è infatti possibile scaricare un buono per la pista, per avere uno sconto di 2 euro sulla tariffa di 60 minuti. Inoltre, fino al 31 gennaio è attivo il concorso ‘Apperò che crociera’, che dà la possibilità di vincere tanti premi immediati e un viaggio in crociera per due persone nel Mediterraneo (regolamento sul sito www.quasarvillage.it)