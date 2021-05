Gustum, nasce la rete della ristorazione locale in Umbria

Dal progetto di cooperazione endoregionale “Osterie del gusto”, promosso da GAL Media Valle del Tevere, GAL Alta Umbra srl, GAL Trasimeno Orvietano e GAL Valle Umbra e Sibillini, nasce GUSTUM, la rete della ristorazione locale per la valorizzare della tradizione gastronomica umbra e delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

La ristorazione va assumendo sempre più un ruolo importante non soltanto per la quota considerevole di consumi alimentari che riesce ad attrarre, ma anche per la capacità di promuovere il territorio tutelandone valori e tradizioni.

Inoltre la sempre maggiore integrazione tra ristorazione e settore primario diviene il veicolo privilegiato per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità e per la promozioni di stili di vita salutari, sostenibili ed etici.

In questa fase del progetto, dopo un lavoro di ricognizione e studio delle realtà locali, l’ideazione del logo e la stesura di un disciplinare, il progetto prevede la selezione di 72 imprese, distribuite su tutto il territorio dei rispettivi GAL, che entreranno a far parte del circuito GUSTUM.

A tale scopo è stato pubblicato dal GAL Media Valle del Tevere un avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d’interesse con lo scopo di individuare 18 strutture, tra ristoranti, agriturismi e punti vendita di prodotti con degustazioni, che siano caratterizzati da un legame con il territorio di appartenenza, la promozione della tradizione enogastronomica e dei prodotti tipici, l’igiene e la sicurezza alimentare, la qualità del servizio, l’eticità e la sostenibilità del loro operato.

Le imprese dovranno essere obbligatoriamente localizzate nei comuni di: Acquasparta, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Perugia, Todi e Torgiano.

Le imprese aderenti saranno naturalmente sottoposte al rispetto del disciplinare del circuito GUSTUM e potranno goderne naturalmente dei vantaggi conseguenti. Primi tra tutti la possibilità di fare parte di un itinerario gastronomico che sarà promosso su scala nazionale e l’opportunità di instaurare rapporti commerciali con aziende agricole e agroalimentari di prodotti tipici umbri, con reciproco vantaggi per i due comparti.

Sono inoltre previste iniziative di sensibilizzazione rivolte alle strutture partecipanti finalizzate ad implementare la conoscenza della tradizione agroalimentare e gastronomica del territorio umbro.

Il progetto sarà sviluppato nel triennio 2021-2023.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese che rispondano ai requisiti richiesti a partire da lunedì 3 maggio fino a giovedì 3 giugno 2021 tramite invio alla PEC info@pec.mediavalletevere.it. L’avviso pubblico, la scheda di adesione e il disciplinare sono consultabili e scaricabili dal sito del GAL Media Valle del Tevere all’indirizzo www.mediavalletevere.it