Volley, a Ellera si riparte e si comincia subito con una vittoria

In foto il presidente Gabriele 'Bario' Biancalana

Dopo settimane di incertezza, a circa un anno dalla brusca fine del campionato di serie C femminile della scorsa stagione, finalmente Ellera torna a giocare; una gara in cui ha vinto il coraggio delle atlete e delle società che con grandi sacrifici hanno cercato di tutelare lo sport e la salute fisica e mentale di tutti, mettendo in pratica i protocolli necessari al fine di ridurre ogni possibilità di contagio. “Ha vinto il rispetto per il nostro bellissimo sport – si legge in un comunicato dell’Ellera Volley – il rispetto tra due società che si sono impegnate dentro e fuori dal campo per consentire alle proprie atlete di perseguire la meravigliosa passione che condividono: giocare a pallavolo”.

“Per questo bisogna ringraziare tutti – si legge ancora – dai presidenti che si prendono le maggiori responsabilità, ai dirigenti che vedono aumentare i loro sacrifici, gratuiti, in un periodo così difficile, alle ragazze ed agli allenatori che sfidando gli ovvi e legittimi timori di contagio, hanno avuto la costanza ed il coraggio di allenarsi ogni settimana senza certezze concrete di poter realmente ricominciare, ai direttori di gara che con entusiasmo hanno accettato questa ulteriore sfida”.

Dal campo escono sempre un vincitore e un vinto ed Ellera, tra alti e bassi, ha portato a casa la vittoria contro le tenaci giovani eugubine, nonostante ci sia ancora da lavorare per ritrovare quel ritmo partita che, gioco forza, manca a tutti da tempo: permetteteci di dire però che ieri sera alla palestra di via della Cooperazione ha vinto lo sport.

“Il traguardo coronato sabato sera – prosegue l’Ellera Volley – è figlio di valori forti e indiscussi: l’ amicizia, il rispetto e il vero spirito di squadra, quello spirito che ti spinge a sacrificare anche parte della tua vita quotidiana pur di garantire alle compagne la massima attenzione possibile nei comportamenti che questa grave pandemia ha reso indispensabili”.

ELLERA VOLLEY – PALLAVOLO GUBBIO 3-1 (25-22, 14-25, 25-15, 25-15)

ELLERA: Vindice 12, Ambrogi 12, Bernini 8, Larini 7, Narciso 4, Schepers 4, Gliorio (L), Baglioni 1, Nanni, Urbani, Cianetti, Baldacci. Allenatori Luca Tomassetti e Pietro Casale.

GUBBIO: Mariucci 14, Pierucci 9, Trinei 4, Vergari 3, Nicchi 2, Castellani 1, Sannipoli (L1), Morelli 2, Bellucci, Farneti, Rampini, Pierotti. N.E. Fumanti e Monacelli (L2). Allenatori Gaetano De Franco e Luigi Cappannelli.

Arbitro: Cristina Cammarano.