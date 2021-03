Nella sfida “Il Borgo dei borghi” va in tilt il sistema di votazione

La mole impressionante di voti che stanno arrivando per la sfida televisiva su Rai3 “Il Borgo dei borghi” ha mandato in tilt il sistema! Corciano è l’unico borgo umbro a concorrere e i suoi cittadini, al pari di quelli di tutti gli altri comuni dell’Umbria (grazie anche al supporto di Anci) si stanno davvero mobilitando, però dal 9 marzo è impossibile votare. Dal Comune si sottolinea che la redazione Rai ha assicurato che sono ovviamente in corso le operazioni di ripristino della piattaforma. Può succedere che insorgano problemi in presenza di un elevatissimo numero di voti; in ogni caso i voti espressi ed apparentemente non raccolti dovrebbero essere integralmente recuperati. E’ importante continuare a seguire i social del Comune ed i media, raccomandano dagli uffici comunali, perché verrà comunicato tempestivamente quando la situazione tornerà normale.