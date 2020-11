Corciano: comune, scuola e famiglie in un rapporto che dà i suoi frutti

Non è così frequente che i genitori si dichiarino soddisfatti dell’universo scuola. Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, le criticità possono superare i benefici e le cronache lo testimoniano. Non è così a Corciano, dove i genitori condividono sui social le esperienze positive!

Lo ha fatto Ivan Marchesini, presidente del Consiglio di Circolo, che su facebook ha postato le immagini delle due aule per la didattica all’aperto realizzate nel parco adiacente il plesso di Chiugina. “I bambini della #scuola di #Chiugiana, a #Corciano, hanno due aule in più – ha scritto -L’amministrazione comunale ha dotato il parco della scuola di questi utili spazi, che docenti e bambini utilizzano quotidianamente, in piena sicurezza, anche per prendersi una pausa dalle lezioni al chiuso. Un bell’esempio di risposta all’emergenza Covid”.

Per ribadire come dalla pandemia siano scaturite delle ulteriori opportunità, raggiunto telefonicamente, Marchesini prosegue “ho partecipato durante l’intera estate al Tavolo per la Ripartenza della Scuola ed è stato un momento importante e utile”. “Qui a Corciano le scuole funzionano e sono migliorate – spiega – perché non solo sono stati mantenuti gran parte dei servizi, ma ne sono stati aggiunti di nuovi. Come a Chiugiana, appunto, dove il parco che si trova accanto alla scuola è ora pienamente fruibile, a vantaggio dei bambini e degli insegnanti. Mi sembra una gran bella cosa. Vedo, in questo un positivo effetto di ritorno non previsto dal Covid. Quanto realizzato, infatti – ribadisce – non finisce con l’emergenza sanitaria, ma continuerà. Tralascio poi, tutte le altre progettualità che si vedono anche nelle altre scuole. Come genitore son molto soddisfatto. Da parte dell’amministrazione, l’assessora alla scuola Sara Motti ribadisce la bontà del percorso compiuto.

“Aver realizzato questi due spazi all’aperto per la scuola di Chiugiana è una delle iniziative più importanti pensate questa estate – dice – L’attenzione alla scuola che da sempre l’amministrazione ha mostrato si è vista proprio attraverso i Tavoli che hanno portato ad interagire i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori, che poi sono anche i primi che vivono la scuola. Il plesso di Chiugiana, a differenza degli altri presenti sul territorio – aggiunge – non ha delle aree adiacenti che possono essere viste come valvola di sfogo per i bambini. C’è il parco, appunto, che ora, oltre ad ospitare attività ludiche, può assolvere ad una funziona didattica e strutturata, garantendo ai bambini che hanno il tempo pieno una possibilità ulteriore per vivere la scuola in modo diverso”.