Il grande cuore dei dipendenti della Coop di Ellera: viveri in dono alla Croce Rossa

Un aiuto concreto in un momento di estrema complessità. Coop Centro Italia, insieme ai dipendenti del negozio di Ellera, dà il proprio contributo alla Croce Rossa per sostenere tutte le persone che sono in difficoltà. L’epidemia di coronavirus, infatti, oltre al forte impatto sulla sanità pubblica, sta lasciando uno strascico pesante sul piano economico e ogni aiuto può fare la differenza.

Grande quindi la solidarietà da parte dei dipendenti della Coop di Ellera, che hanno donato parte del loro stipendio alla delegazione di Corciano della Croce Rossa Italiana, cifra che l’azienda ha poi raddoppiato e trasformato in viveri. “Una scelta importante – come evidenzia il presidente del Comitato dei soci Edoardo Bartoccini – a causa dell’importanza e la drammaticità del momento”.

La Croce Rossa ha dunque ritirato i viveri proprio all’esterno del negozio di Ellera: “Fare sistema – ha sottolineato la presidente del comitato della Croce Rossa – è fondamentale in questi momenti. Dare a chi ha bisogno è una necessità per chi riceve”.

Gallery: la consegna della donazione