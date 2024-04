Tutti pazzi per il Muay Thai: a San Mariano arrivano Luca Santini e Asia Adramante dopo due anni in Thailandia

Quando si dice inseguire un sogno e lavorare sodo per concretizzarlo! Quello dei perugini Luca Santini e Asia Adramante si chiama Muay Thai. Nota anche come thai boxe, boxe tailandese o pugilato tailandese è un’arte marziale denominata anche “la scienza degli otto arti” perché consente ai due contendenti di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate, utilizzando otto parti del corpo come punti di contatto rispetto ai due del pugilato, o ai quattro della kick boxing. Luca e Asia non hanno pensato ad altro, tanto da lavorare sodo, impiegando tempo e sudore in duri allenamenti con il primo maestro Cristiano Santini (papà di Luca . ndr), con l’obiettivo di trasferirsi in Thailandia.

L’hanno fatto e da due anni a questa parte hanno intrapreso la vera vita da fighters alla 7 Muaythai Gym consolidando un’esperienza fatta di vittorie e sconfitte. Luca ha disputato 13 match dei quali 9 vinti (4 per ko) e 4 persi, mentre Asia in 6 match ha contabilizzato 3 vittorie (1 per ko) e altrettante sconfitte. Ora, però, è tempo di tornare a casa e sabato 6 aprile – dalle 14:00 alle 18:00 – al Palazzetto delle Sport di San Mariano metteranno a disposizione di chi vorrà l’esperienza fatta sulla loro pelle. Il seminario, che si annuncia seguitissimo, è stato fortemente voluto da Luca e Asia per raccontare che cambiare vita è possibile (per lui ha significato abbandonare il calcio e la primavera del Perugia), che è possibile cercare il successo nella Thai Boxe che in Thailandia è lo sport nazionale e soprattutto, per dimostrare i benefici di questo sport.

Dallo sviluppare glutei, addome e parte bassa della schiena a sperimentare un allenamento di simula degli scontri che induce non solo a pensare ad una strategia di “attacco”, ma anche a schivare dei colpi. La determinazione di questa coppia, nella vita e nello sport, ha fatto inanellare loro enormi soddisfazioni. Gli incontri sostenuti da Luca si sono svolti negli stadi più importanti della Thailandia, il Rajadamnem stadium nell’evento RWS dove ha partecipato 2 volte: il Lumpinee Stadium di Bangkok, tempio del Muay Thai nell’evento Superchamp LWC ed infine il YOKKAO jitmuangnon (muaythai traduzione 5 raud) dove ha partecipato 3 volte. Anche Asia ha gareggiato nel Lumpinee Stadium per il torneo Road to One dove ha partecipato 2 volte.