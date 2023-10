Undicesima edizione di Corciano Castello di Vino: enogastronomia, cultura e solidarietà a Corciano

Corciano, uno de “I Borghi più belli d’Italia” e “Destinazione Europea d’Eccellenza” si prepara ad ospitare l’undicesima edizione di Corciano Castello di Vino, ormai tradizionale manifestazione enogastronomica che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre. L’evento è promosso dall’Associazione Corciano Castello di Vino in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Trasimeno e la Strada del Vino Colli del Trasimeno e offre un percorso sensoriale itinerante attraverso le tradizioni enologiche del Trasimeno. Come sempre la kermesse non sarà solo una celebrazione della cultura del vino ma anche un’iniziativa solidale che mira a finanziare il recupero e il restauro delle opere d’arte di Corciano, contribuendo così ad arricchire ulteriormente questo territorio, sempre più popolare tra i turisti provenienti da tutta Italia.

Durante il fine settimana, i visitatori potranno scoprire i vini delle cantine locali e non solo, distribuiti per le vie del centro storico in spazi all’aperto, ideali per una degustazione dinamica dei prodotti gastronomici tipici. In alternativa, potranno gustare i prodotti della tradizione enogastronomica umbra comodamente seduti alla Taverna del Duca.

Corciano Castello di Vino offrirà una serie di iniziative collaterali, tra cui degustazioni guidate, borse di studio, masterclass, musica, fotografia, convegni tematici e un incontro pubblico con l’imprenditore Brunello Cucinelli, che tratterà di innovazione e sostenibilità nel settore.

Corciano Castello di Vino sarà anche un’occasione per riconoscere l’eccellenza enologica, con premi assegnati da una giuria tecnica basata su degustazioni bendate dei vini proposti dalle cantine partecipanti. Inoltre un premio speciale per la “Miglior cantina partecipante” verrà assegnato dalla giuria popolare attraverso il QR-CODE presente sui biglietti degustazione. Assieme agli stand delle cantine, ci saranno postazioni di street food e punti vendita gastronomici, offrendo una varietà di sapori tipici dell’Umbria.

Un altro aspetto importante di Corciano Castello di Vino è l’inclusione sociale. L’associazione si impegna a sostenere realtà associative che promuovono l’inclusione attraverso attività sportive. In questa edizione, il focus è sulla squadra paralimpica e sperimentale di calcio ASD Ellera Calcio. Sarà organizzata una cena stellata di beneficenza con cucina gourmet e vini del territorio. Infine, l’arte e la cultura saranno parte integrante della manifestazione, con il contest fotografico “Scatta e brinda a Corciano,” il concorso Wine Art 2023 “Versi di vino” dedicato agli studenti locali, e la possibilità di visitare mostre d’arte e sculture.