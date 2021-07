Riapertura dei locali e risarcimento per il danno, continua la protesta Silb Umbria Confcommercio

A una settimana dalla mobilitazione di protesta che ha interessato i locali di tutta Italia, non si ferma la “battaglia” dei rappresentanti del settore delle discoteche e dei locali da ballo che continuano a chiedere al governo un provvedimento di riapertura dei locali e risarcimenti per il danno subito a copertura dei 18 mesi di chiusura forzata delle aziende.

“Con la vittoria della nazionale italiana all’Europeo abbiamo nuovamente assistito ad assembramenti in tutte le piazze d’Italia. E continuano pure le prese di posizioni delle istituzioni per una gestione sicura della movida notturna in strada, in qualche caso selvaggia e ingestibile.

In questa situazione, tutti gli altri settori hanno ripreso a lavorare da tempo; solo il settore dell’intrattenimento è ancora chiuso e senza una data certa per ripartire. Unica novità apprezzabile è l’uscita del bando regionale Restart 93.

Le enormi preoccupazioni per le sorti dei nostri locali”, sottolinea il presidente di Silb Umbria Confcommercio Enzo Muscinelli, “sono state ascoltate dalla Regione e dall’assessore allo Sviluppo economico Michele Fioroni. Il bando appena uscito è per noi una boccata d’ossigeno”.

Il bando Restart 93 prevede – per discoteche, locali da ballo, night club – la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso agevolato di 10 mila euro con 12 mesi di preammortamento e 24 mesi di ammortamento. Al termine del preammortamento si avrà la possibilità di rimettere il 50% della quota capitale, fino a un massimo di 5.000 euro dimostrando di aver sostenuto costi nel corso del 2021.

“In questi mesi di pandemia, pur essendo costretti per legge a rimanere chiusi, non abbiamo visto un sostegno adeguato da parte del governo e questo è molto grave”, aggiunge il presidente di Silb Umbria Confcommercio Muscinelli.

“A livello nazionale, assieme ad altre associazioni del settore dell’intrattenimento, SILB Confcommercio ha messo a punto un documento con una serie di richieste per il presidente del Consiglio Mario Draghi”.

Cinque le priorità per il settore, oltre alla data certa di riapertura delle attività:

l’adozione immediata di un provvedimento di riapertura dei locali, sulla base delle indicazioni fornite il 25 giugno scorso dal Comitato Tecnico Scientifico;

il risarcimento per il danno subito a copertura dei 18 mesi di chiusura forzata delle aziende;

il contrasto serio e puntuale da parte delle forze dell’ordine e degli organi di controllo a ogni forma di abusivismo e al proliferare di feste e spettacoli organizzati in completa assenza di autorizzazioni amministrative;

la riduzione al 4% dell’iva applicata ai locali da ballo;

l’abolizione dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi) già giudicata contraria alle direttive europee da più tribunali amministrativi.