Servizio Civile in ANPAS: ecco come presentare domanda

ANPAS ha sempre creduto molto al Servizio Civile, Nazionale prima e Universale poi, ed all’interno del Movimento ci sono specialisti in questo settore (sia a livello nazionale che regionale), che seguono la progettazione, la selezione dei giovani e la gestione della presenza degli stessi nelle Associazioni.

Con il bando, ad ANPAS sono stati accordati 2.236 posti, di cui quasi 56 ad Anpas Umbria: una possibilità di formazione e crescita, personale e professionale, per giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti).

Per le Associazioni l’assegnazione di queste ragazze e ragazzi consente il potenziamento dei servizi socio-assistenziali, così come lo sviluppo di nuove progettualità di grande supporto alla Comunità” dichiara il Presidente Anpas Umbria, dottor Marco Prestipino.

Ecco quali sedi per il Servizio Civile in ANPAS Umbria

I posti disponibili sono distribuiti nelle 8 sedi delle 9 Associazioni aderenti ad Anpas Umbria, da nord a sud, da est a ovest dell’Umbria. I posti disponibili nelle sedi degli enti accreditati sono:

– n. 10 posti – OVUS Pubblica Assistenza a Corciano tel. 075 6979670 e-mail info@ovus.org

– n. 4 posti – AMBULAIFE a Terni tel. 0744 59241 e-mail info@ambulaife.it

– n. 4 posti – CROCE BIANCA a Bastia Umbria tel 327 1592217 e-mail crocebiancabastia@libero.it

– n. 5 posti – CROCE BIANCA a Foligno tel 0742 320032 e-mail info@crocebiancafoligno.it

– n. 8 posti – CROCE BIANCA TIFERNATE a Citta di Castello tel. 075 8520049 e-mail patifernate@libero.it

– n. 10 posti – CROCE VERDE a Spoleto tel 0743 260720 e-mail cvspoleto@gmail.com

– n. 8 posti – GUBBIO SOCCORSO a Gubbio tel. 075 9277779 gubbiosoccorsodirezione@gmail.com

– n. 7 posti – STELLA D’ITALIA a Spoleto tel. 0743 49834 e-mail 0743 48834 e-mail segreteria@stelladitaliaspoleto.it

L’obiettivo dei progetti presentati dalle Associazioni Anpas Umbria è quello di contribuire alla piena realizzazione del programma previsto dall’ “AGENDA 2030” dell’ONU (Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età) attraverso il potenziamento delle attività dei servizi di emergenza, sanitari e sociali svolti sul territorio dalle sedi di progetto” spiega il Presidente Anpas Umbria, dottor Marco Prestipino.

“Tale obiettivo sarà raggiunto incrementando la disponibilità di equipaggi per questi tipi di interventi, la cui richiesta risulta in costante aumento soprattutto in orario diurno infrasettimanale”.

Il bando è aperto a tutti i giovani tra 18 ed i 29 anni (non compiuti), con cittadinanza italiana, europea o regolare permesso di soggiorno.

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno personale di 25 ore settimanali, il rimborso mensile è di 439,50€.

Ecco come presentare la domanda per il Servizio civile presso ANPAS Umbria

La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma online DOL https://domandaonline.serviziocivile.it .

E’ necessario possedere l’identità digitale SPID, per maggiori informazioni e le modalità di ottenimento: www.spid.gov.it/richiedi-spid

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 15 Febbraio 2021, alle ore 14.00”.

Le associazioni assistono telefonicamente e via e-mail per l’iscrizione al Servizio Civile.