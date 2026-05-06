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mercoledì 6 Maggio 2026
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Torna “Antiqua Vox”: musica sacra e corale a Solomeo

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Prima Pagina - AdnKronos

La rassegna “Antiqua Vox” torna a Solomeo con il suo secondo appuntamento dell’anno: la Chiesa di San Bartolomeo ospita un concerto che intreccia repertorio organistico e corale, dall’antichità medievale fino al Classicismo. L’ingresso è gratuito.

Protagonisti della serata

Domenica 10 maggio alle ore 18.00 sul palco si alternano Winfried Lichtscheidel all’organo e il Coro Giovanile Mousikè di Solomeo, diretto da Klara Lužnik. Il programma abbraccia tradizioni musicali distanti per epoca e geografia, accomunate da un filo narrativo che attraversa secoli di storia.

Il programma corale

La sezione corale propone un percorso tra linguaggi e culture differenti: dal celebre canto francese Au clair de la lune agli spirituals afroamericani Steal Away, Go Down Moses e Joshua Fit the Battle of Jericho, fino al canto del Friuli-Venezia Giulia Lisa ma marizza di O. Di Piazza. Completano la sezione l’Ave Maria di Z. Kodály, il canto medievale In dulci Jubilo nella versione di Hans Lang e il tradizionale delle Torres Strait Islands Sesere Eeye.

Il repertorio all’organo

La parte organistica attraversa il Barocco e il Classicismo con brani di G. Muffat (Toccata Septima), J. A. Kobrich (Toccata XI da Rivulus Septemfluus: Suave, Allegro assai, Arioso), G. Frescobaldi (Bergamasca), W. A. Mozart (Andante in F-Dur KV 616) e B. Storace (Ballo della Battaglia).

Bach al centro della serata

Un momento di particolare rilievo è dedicato a J. S. Bach: il programma include il corale Vater unser im Himmelreich BWV 683 – Alio modo. Manualiter eseguito all’organo, affiancato dalla versione armonizzata a quattro voci dello stesso corale su testo di Martin Lutero, con riferimento anche a V. Schumann e G. Lieder (1539).

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