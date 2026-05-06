spot_img
mercoledì 6 Maggio 2026
spot_img

“Sinner è un algoritmo, non si stanca nemmeno”, Roddick incorona Jannik

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
“Sinner è un algoritmo. Si aggiorna, si evolve, non ha mai un passaggio a vuoto. E’ incredibile, è un giocatore decisamente migliore rispetto a settembre dello scorso anno. Ed era già straordinario”. Parola di Andy Roddick. L’ex tennista americano, uno dei commentatori più apprezzati oggi, è ‘scioccato’ dalla crescita di Jannik Sinner. L’azzurro, numero 1 del mondo, sta vivendo un momento eccezionale con 4 trionfi di fila. “E’ assurdo pensare ai miglioramenti di Sinner rispetto a 4 anni fa, ora è totalmente completo. Poteva limitarsi a picchiare da fondo e avrebbe vinto altri 5 Slam. Ora ha migliorato il servizio, ha aggiunto la palla corta ‘presa’ da Carlos, gioca il rovescio in back. Ha tutte queste opzioni e non deve nemmeno usarle tutte. Nei cambi di direzione sembra il miglior Djokovic, le percentuali di servizio sono cresciute. Può fare tutto e non ha bisogno di farlo”, dice Roddick nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’. 

“Ha giocato in semifinale contro Fils e in finale contro Zverev, ha stravinto in entrambi i casi giocando in modo diverso. Il divario rispetto quando non c’è Alcaraz, è immenso. Contro Fils, uno dei giocatori più in forma, Sinner è stato straordinario. Ha inchiodato l’avversario alla linea di fondo e ha martellato gli angoli. Fils ha messo a segno un paio di vincenti all’inizio del secondo set, ma è deprimente per un giocatore vedere che quasi tutti i colpi non bastano per fare punto”, dice Roddick. “Zverev è il miglior giocatore del circuito alle spalle dei primi 2. Sinner non ha permesso all’avversario di trovare ritmo con il rovescio, Zverev è sempre apparso fuori equilibrio”. Le brutte notizie per la concorrenza non finiscono qui: “Sinner demolisce gli avversari, non deve nemmeno passare troppo tempo in campo. Arriverà a Roma riposato…”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie