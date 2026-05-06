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mercoledì 6 Maggio 2026
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Schlein, Franceschini e Casini per nuovo libro su Aldo Moro: “Lavorò a unire mai a dividere”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Sala strapiena all’Istituto Sturzo per la presentazione del libro ‘Aldo Moro – Le idee, il metodo, l’eredità’ di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco. Tanti ex democristiani. alcuni poi passati nell’esperienza della Margherita. Tanti parlamentari dem a partire dai capogruppo Francesco Boccia e Chiara Braga. A parlare del nuovo libro sullo statista Dc la segretaria dem Elly Schlein, Dario Franceschini e Pierferdinando Casini. L’aspirazione ad unire, il filo che percorre gli interventi. Lo ricorda Casini: “Ha sempre lavorato per unire, mai per dividere”. E in quell'”aspirazione all’incontro tra i due avversari”, Franceschini vede il terreno d’origine che ha poo portato all’Ulivo e al centrosinistra.  

“Se non ci fossero stati il pensiero di Moro, gli anni della solidarietà nazionale, l’aspirazione all’incontro tra i due avversari, la Dc e il Pci, non sarebbe stato così facile far nascere l’esperienza del centrosinistra e poi dell’Ulivo negli anni Novanta”, ha detto l’ex-ministro dem. Al tavolo l’unica a non aver vissuto gli anni di Moro, è Schlein: “Io non ho vissuto quegli anni. Quando si parla di figure così importanti si rischia di perdere le mille sfaccettature di valore politico e umano: questo libro restituisce rotondità al pensiero di Moro”. E in un mondo in cui “si viola il diritto internazionale e si vuole imporre la legge del più forte, la lezione di Moro” è più che attuale a partire dal fatto che la fedeltà all’asse atlantico” nel suo pensiero “conviveva sempre con una forte spinta europeista”. Ed ora che “rischiamo di essere schiacciati da chi mira a disgregare, penso davvero sia irrimandabile un passo avanti dell’integrazione politica europea. È una questione di sopravvivenza”.  

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