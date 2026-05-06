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mercoledì 6 Maggio 2026
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Rider, istruttoria Antitrust su Glovo e Deliveroo per info ingannevoli

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy) e un’istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy Srl per possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Secondo l’Autorità, “le società avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni ‘chi siamo’), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero”. In particolare, “ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all’algoritmo utilizzato dalle due società”, sottolinea l’Antritrust, che ieri, insieme al nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza, ha svolto ispezioni nelle sedi delle società Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy, e nella sede della società Deliveroo Italy Srl. 

In merito alle indagini avviate dall’Antitrust, Glovo “sta collaborando pienamente con le autorità e condividerà tutte le informazioni necessarie per supportare l’indagine. I nostri team sono al lavoro per fornire tutta la documentazione richiesta in tempi rapidi”, fa sapere l’azienda aggiungendo che “da sempre, in Glovo, rispettiamo elevati standard interni e operiamo con la massima attenzione al rispetto delle normative. Siamo certi di essere pienamente conformi a tutte le leggi e i regolamenti, e continuiamo a mantenere il nostro impegno verso i più alti principi di etica e professionalità. Poiché l’indagine è ancora in corso, al momento non rilasceremo ulteriori dettagli”. 

“Stiamo collaborando pienamente con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Continueremo a interagire in modo trasparente con tutte le autorità competenti per dimostrare che operiamo in modo responsabile e nel rispetto della legge. Restiamo impegnati a supportare le decine di migliaia di rider, i commercianti locali e i milioni di consumatori che ogni giorno si affidano alla nostra piattaforma in tutta Italia. Siamo convinti della correttezza delle nostre pratiche commerciali”, comunica Deliveroo in una nota. 

 

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