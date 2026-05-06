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mercoledì 6 Maggio 2026
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Mantignana celebra i 60 anni del Forno Pioppi

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Prima Pagina - AdnKronos

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, accompagnato dalla Giunta comunale, ha consegnato una targa celebrativa al Forno Pioppi di Mantignana per i sessant’anni di attività, riconoscendo nell’esercizio artigianale uno dei punti di riferimento identitari del territorio.

Una storia nata nel 1966

Il forno è stato fondato il primo maggio 1966 dai fratelli Sestilio, noto come Pippo, e Bruno Pioppi a Mantignana. In sei decenni l’attività ha saputo, secondo il comunicato del Comune, unire tradizione artigianale e capacità di innovazione, diventando un riferimento gastronomico e culturale per generazioni di cittadini di Corciano e dell’intera Umbria.

La visita del 6 maggio

Nella mattina di mercoledì 6 maggio, il sindaco Pierotti si è recato allo storico esercizio insieme alla Giunta, alla consigliera Elena Ciurnella e al presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli. La targa celebrativa è stata consegnata a Fabio Pioppi e alla madre Bruna, presente fin dagli esordi dell’attività.

Le parole del sindaco

«Sessant’anni non si raccontano con un numero» – ha dichiarato il primo cittadino – «Si raccontano con le persone che ogni giorno entrano da quella porta, con le generazioni cresciute insieme a quei sapori, con il profumo di un luogo che per Mantignana è diventato parte della memoria di tutti». Pierotti ha poi sottolineato il valore comunitario dell’iniziativa: «Questa mattina abbiamo premiato il Forno Pioppi per i suoi 60 anni di attività. Una realtà che nel tempo è diventata un punto di riferimento, un luogo di comunità, un pezzo dell’identità di Mantignana». Il sindaco ha concluso rivolgendo un riconoscimento alla famiglia: «Dietro questo traguardo c’è una famiglia che ha saputo innovare senza mai perdere il legame con il territorio e con le persone. Le comunità più belle sono quelle che custodiscono le proprie storie. E quella del Forno Pioppi è una storia che appartiene a tutti noi e che ci rende orgogliosi fuori dai nostri confini».

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