Italia Green Film Festival, al via la VII edizione ‘Return to Human’

(Adnkronos) – Ha preso ufficialmente il via a Roma la settima edizione dell’Italia Green Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi ambientali, sociali e ai diritti civili. Il tema scelto per il 2026 è “Return to Human”, un invito a riportare la persona al centro del dibattito contemporaneo e dei modelli di sviluppo. L’apertura si è svolta nei giorni scorsi nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo culturale, scientifico e imprenditoriale. Fondato nel 2018, il festival ha consolidato il proprio profilo internazionale, con film provenienti da oltre 70 Paesi. La serata conclusiva con la premiazione è in programma il 25 maggio al Teatro Argentina di Roma.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, che ha evidenziato il valore educativo della manifestazione, rivolta in particolare alle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi anche i messaggi del presidente onorario del festival Franco Nero e della vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Edy Palazzi. “Il cinema è speranza ed è uno strumento fondamentale per proteggere la Terra”, il messaggio di Franco Nero, che ha richiamato il ruolo della cultura nella sensibilizzazione ambientale. Il festival è diretto da Pierre Marchionne, affiancato dalla direttrice esecutiva Silvia Armeni. “Siamo la generazione più connessa e allo stesso tempo più esposta a forme di isolamento digitale, ha spiegato Marchionne. L’obiettivo di questa edizione è recuperare l’emozione, la dimensione umana e il legame con cultura e tradizione”.

Il calendario 2026 si sviluppa tra sedi istituzionali e culturali della Capitale. Dopo le proiezioni del 13 aprile a Palazzo Valentini e del 16 aprile al Palazzo delle Esposizioni, il festival ha fatto tappa il 23 aprile in Campidoglio, nella Sala Protomoteca. Il programma prosegue a maggio con eventi alla Sala Anica, al Cinema Farnese e in altri spazi romani, fino alla serata speciale “Golden IGFF Leaf 2026” prevista il 13 maggio sulla facciata monumentale di Villa Altieri, in viale Manzoni a Roma, appuntamento che unisce cinema, sostenibilità e creatività contemporanea. La serata sarà arricchita anche da un momento dedicato alla moda sostenibile con la partecipazione della stilista e artista Marilena Spiridigliozzi, che ha realizzato anche opere e targhe del festival con colori naturali e tecniche artigianali, valorizzando il legame tra arte e ambiente. Tra le iniziative, il premio speciale WWF dedicato a Fulco Pratesi, che sarà consegnato durante la serata finale. Il festival proseguirà poi tra giugno e agosto con appuntamenti a Cassino e in Sardegna, a Carloforte, con l’IGFF Summer Lab dedicato a cinema e formazione.

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