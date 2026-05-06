Internazionali, programma della seconda giornata e dove vederli in tv

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Sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, parte il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che si aggiunge ai match in programma nel tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo ‘di casa’, parte il primo turno. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della seconda giornata di Internazionali d’Italia.
Campo Centrale
Dalle 11 Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko
Non prima delle 13 Hubert Hurkacz-Yannick Hanfmann
Matteo Arnaldi-Jaume Munar
Non prima delle 19 Elisabetta Cocciaretto-Sinja Kraus
Non prima delle 20.30 Federico Cinà-Alexander Blockx
BNP Paribas Arena
Dalle 11 Jenson Brooksby-Sebastian Baez
Lisa Pigato-Tyra Caterina Grant
Non prima delle 14 Lilli Tagger-Maria Sakkari
Pablo Carreno Busta-Alejandro Tabilo
Noemi Basiletti-Ajla Tomljanovic
SuperTennis Arena
Dalle 11 Zhizhen Zhang-Daniel Altmaier
Viktorija Golubic-Federica Urgesi
Taylor Townsend-Nuria Brancaccio
Jesper De Jong-Nuno Borges
Karolina Pliskova-Jessica Bouzas Maneiro
Pietrangeli
Dalle 11 Alexandra Eala-Magdalena Frech
Alexandre Muller-Botic Van de Zandschulp
Jan-Lennard Struff-Francisco Comesana
Katie Boulter-Eva Lys
Jacob Fearnley-Giovanni Mpetshi Perricard
Campo 13
Dalle 11 Fabian Marozsan-Vit Kopriva
Leolia Jeanjean-Beatriz Haddad Maia
Peyton Stearns-Janice Tjen
Dalma Galfi-Anastasia Potapova
Marton Fucsovics-Dino Prizmic
Campo 1
Dalle 11 Damir Dzumhur-Adrian Mannarino
Katerina Siniakova-Lois Boisson
Laura Siegemund-Sara Bejlek
Aleksandar Vukic-Patrick Kypson
Caty McNally-Daria Kasatkina
Campo 2
Panna Udvardy-Alina Korneeva
Camilo Ugo Carabelli-Aleksandr Shevchenko
Yulia Putintseva-Tereza Valentova
Yuliia Starodubtseva-Simona Waltert
Oksana Selekhmeteva-Rebeka Masarova
Campo 4
Magda Linette-Tatjana Maria
Marco Trungelliti-Zachary Svajdausa
Solana Sierra-Tamara Korpatsch
Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile.
Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix.
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