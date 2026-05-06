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mercoledì 6 Maggio 2026
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È morto a 87 anni Ted Turner: fondò la Cnn, la prima rete all-news

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della Cnn, la prima rete all-news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l’intero panorama mediatico globale. Fu sposato con l’attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001.  

Fondatore del Turner Broadcasting System, lanciò canali come Tbs, Tnt, Cartoon Network e Turner Classic Movies. Accanto al successo imprenditoriale, fu anche proprietario della squadra di baseball degli Atlanta Braves e un importante filantropo, donando un miliardo di dollari alle Nazioni Unite e contribuendo alla creazione della Nuclear Threat Initiative. Nel 2018 annunciò di aver ricevuto una diagnosi di Demenza a corpi di Lewy: “È una forma lieve di quella che la gente chiama Alzheimer. È simile, ma non è neanche lontanamente così grave. L’Alzheimer è mortale”. 

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