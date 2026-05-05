spot_img
martedì 5 Maggio 2026
spot_img

“Narges Mohammad tra la vita e la morte”: la denuncia del legale

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace nel 2023, detenuta in Iran da dicembre, è “tra la vita e la morte”. Lo denuncia la sua legale. Mohammadi è stata trasferita lo scorso fine settimana dal carcere in ospedale per problemi cardiaci. “Non abbiamo mai avuto così tanta paura per la vita di Narges, potrebbe lasciarci da un momento all’altro – ha detto Chirinne Ardakani durante un incontro con la stampa a Parigi – Non ci stiamo battendo solo per la libertà di Narges, lottiamo affinché il suo cuore continui a battere”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie