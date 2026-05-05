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martedì 5 Maggio 2026
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Mauro Corona sbotta a E’ sempre Cartabianca: “Berlinguer si è stancata di me”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Mi fa 4 domande e mi manda via, si è stancata di me”. Mauro Corona sbotta con Bianca Berlinguer nel consueto segmento iniziale di E’ sempre Cartabianca, in onda stasera su Rete4. Lo scrittore e scultore, come sempre, è protagonista di un intervento in apertura. Il dialogo con la conduttrice, dice Corona, è sempre più breve. “Prima mi teneva qui tre quarti d’ora, adesso mi fa 4 domande e mi manda via. Evidentemente non servo più”, dice Corona, che non nasconde il malumore per il ‘trattamento’. “Ma siamo qui da 25 minuti”, la risposta della conduttrice che non produce il risultato sperato. “Dai, Bianchina… All’inizio del nostro rapporto mi teneva tre quarti d’ora e mi permetteva di parlare di tutto: accetto e chiudo. Mi sembra di essere in versione definitiva, lei è stanca di me… Mi fa 4 domande pur di mandarmi via, la saluto”, dice Corona uscendo dall’inquadratura con un’espressione cupa. “Adesso si è offeso… La sua bellezza è che si altera e si entusiasma”, dice Berlinguer. 

Nel dialogo, prima dello sfogo, Corona tocca argomenti di attualità, a cominciare dalla morte di Alex Zanardi. “Se c’è una tristezza è la morte di Alex Zanardi, l’avevo conosciuto in un programma, mi pare sulla Rai. Mi invitò lui, era il conduttore, era un uomo di bontà e dolcezza unica. Aveva un coraggio unico, come si fa a ripartire senza gambe? Lui ripartiva ogni volta e aveva ancora molto da dare. Mi diede il suo numero di telefono, mi mandò poi anche il suo numero nuovo pregandomi di non darlo a nessuno. E così feci”, dice Corona. La notizia del giorno è il nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, che secondo il presidente americano metterebbe in pericolo milioni di cattolici con la sua presunta linea ‘soft’ nei confronti dell’Iran: “Tra pochi giorni, il Papa dovrà vedere il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Trump teme Rubio, è una pedina pericolosa per il presidente e per questo Trump mette zizzania… Ma il Papa è una figura superiore, non vale la pena rispondere a uno così…”. 

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