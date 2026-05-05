Lindsey Vonn, al Met Gala prima uscita senza stampelle dopo infortunio: “Grata di essere qui”

(Adnkronos) – “Sono grata di essere qui e di non dover usare le stampelle”. Lindsey Vonn torna a sorridere, quasi tre mesi dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse americana ha subito in queste settimane otto interventi chirurgici e al Met Gala di New York si è fatta rivedere per la prima volta in pubblico senza stampelle, dopo le varie complicanze che avevano (anche) messo a rischio la sua gamba sinistra.

Vonn è tornata dunque in pubblico con il sorriso, senza dare però notizie riguardo al suo ritiro, dopo un’intervista rilasciata pochi giorni fa all’Associated Press: “Forse mi ritirerò e non gareggerò mai più. Ne sono consapevole. Però, dal punto di vista emotivo, non sono in grado di prendere la decisione di dire basta in questo momento. L’infortunio di Cortina è stato qualcosa di diverso, di nuovo. Sono consapevole di aver rischiato l’amputazione e questo cambia tutto, nella mia testa. Sono abituata a sopportare il dolore, ma non avevo mai avuto un’esperienza come quella di febbraio. Non chiedetemi più quale sarà la mia decisione. Non ho la lucidità emotiva per prenderla, quindi voglio ponderarla, per essere sicura di non commettere alcun errore”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)