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martedì 5 Maggio 2026
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Bisio, la ‘frecciata’ a Clerici e la replica: “Caro Claudio, non è vero che mi incavolo”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Claudio Bisio e Antonella Clerici. Tutto è cominciato dalla presentazione dei candidati ai premi ‘David di Donatello 2026’ al Quirinale trasmessa oggi in diretta su Rai1 e condotta da Claudio Bisio.  

L’attore comico, poco prima della fine, ha spiegato il motivo per cui è stato scelto come conduttore della cerimonia al Colle: “Guardi Bisio, lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive ma soprattutto lei parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e ci auguriamo che lei ci faccia chiudere in fretta perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola”, ha detto in chiave ironica.  

 

 

Dopo l’evento, infatti, è andata in onda, come di consueto, una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, condotta proprio da Antonella Clerici, dove la conduttrice non ha sprecato l’occasione per replicare in diretta alle parole di Bisio: “Ma non è vero che mi incavolo, assolutamente no. Soprattutto caro Claudio quando c’è il Presidente Mattarella che noi adoriamo e quindi quando la linea ce l’ha il Quirinale noi siamo assolutamente felici”, ha detto.  

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