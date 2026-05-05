spot_img
martedì 5 Maggio 2026
spot_img

Al Bano, la figlia Jasmine: “Non l’ho mai visto così, ho percepito tutto il suo dolore”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
“Ho percepito tutto il suo dolore”. Così Jasmine Carrisi ospite oggi, martedì 5 maggio, a La volta buona ha commentato le dichiarazioni rilasciate da papà
Al Bano a Domenica In
.  

La figlia, nata dall’amore tra il cantautore e Loredana Lecciso, ha ripercorso le parole di Al Bano che, la scorsa domenica da Mara Venier, ha detto: “Non ammazzarmi Romina, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato”. Parole che fanno riferimento a quelle di Romina Power che, ospite a Belve, ha accusato l’ex marito di aver abbandonato presto le ricerche della loro figlia Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans nel 1994, quando aveva 23 anni: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, ha detto la cantante americana a Francesca Fagnani. 

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Al Bano non ha nascosto le sue fragilità e ha cercato solo di difendersi dalle accuse. La figlia Jasmine oggi a Caterina Balivo ha detto: “Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile, ha fatto bene a difenderci. C’è sempre stata una narrazione poco chiara”.  

La giovane ha raccontato di aver sentito papà Al Bano subito dopo l’intervista: “Papà sta bene, l’ho sentito subito sereno dopo l’intervista. È stato liberatorio per lui. È una persona di cuore, difficile non trovare un pilastro in lui. Se lei non l’ha trovato è perchè anche lui stava attraversando lo stesso dolore”, ha detto.  

Jasmine inoltre ha amesso di non aver mai visto il padre così prima d’ora: “Non l’ho mai visto così nemmeno al di fuori degli schermi, è un uomo molto orgoglioso. Mi sono davvero emozionata, ho percepito tutto il dolore”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie