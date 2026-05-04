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martedì 5 Maggio 2026
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Spari vicino alla Casa Bianca, una persona colpita dalle forze dell’ordine

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Spari vicino alla Casa Bianca, nei pressi del monumento a Washington, a Washington Dc. Una persona è stata colpita da colpi d’arma da fuoco sparati dalle forze dell’ordine statunitensi, secondo quanto riferito dal Secret Service. Le condizioni del ferito e le circostanze della sparatoria, avvenuta all’incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue, non sono ancora note. 

Le forze di sicurezza, riferisce il Times of Israel, raccomandano “di evitare la zona, poiché i soccorsi stanno intervenendo sul luogo della sparatoria, non lontano dalla Casa Bianca”, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stava tenendo un evento con gli imprenditori. La Casa Bianca “è stata brevemente isolata mentre le autorità indagavano sull’accaduto. I Servizi Segreti hanno fatto entrare i giornalisti che si trovavano all’esterno nella sala stampa e Trump ha continuato il suo evento senza interruzioni”. 

 

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