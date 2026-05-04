spot_img
lunedì 4 Maggio 2026
spot_img

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia scende, il Pd cresce e le distanze al top si riducono secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto oggi, 4 maggio 2026, il caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre primo partito, cede lo 0,3% e passa dal 29,1% al 28,8%. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni vede ridursi il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,2% e salgono al 21,8%. Perde terreno il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e ora vale il 12,4%. Forza Italia scende dal 7,7% al 7,5%, mentre Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% e approdano al 6,9%. Passo indietro della Lega, che passa dal 6,2% al 6,1%. 

Più staccato, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è stabile al 3,6%. Seguono Azione di Carlo Calenda al 3,5% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,5%. Quindi, +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1,2%. Le altre liste, nel complesso, valgono il 4,1%. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie