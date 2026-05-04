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lunedì 4 Maggio 2026
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Scudetto Inter, da Amadeus a Tananai: chi c’era alla festa in piazza Duomo

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Piazza Duomo si è colorata di nerazzurro al grido di “siamo campioni d’Italia”. È con il triplice fischio al 90esimo che l’Inter ieri, domenica 3 maggio, ha conquistato il tricolore, il 21esimo nella sua storia calcistica. E questo traguardo meritava di essere festeggiato con una grande festa a cielo aperto. 

È quello che è accaduto ieri tra le vie di Milano, in particolare in piazza Duomo dove i tifosi interisti si sono riuniti per una lunga notte di festeggiamenti. Tra loro, in mezzo alla folla, anche vip e volti noti dello spettacolo. Da Amadeus (e con lui anche la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José), a Bobo Vieri, passando per Alessandro Cattelan e Tananai.  

 

 

C’è chi ha visto in diretta la vittoria dell’Inter contro il Parma, terminata 2-0, alla Scala del calcio e poi si è diretto tra le vie meneghine come Elenoire Casalegno. Erano allo stadio ad assistere ai due gol e gli highlights di Thuram e Mkhitaryan anche Nicola Savino e Fabio Rovazzi.  

Cori, bandiere, striscioni e casse per far risuonare ‘Pazza Inter Amala’, lì ai piedi della Madonnina in una piazza gremita di gente di ogni generazione. C’era chi ha già vissuto lo scudetto del 1989 e chi, invece, sulle spalle del proprio papà lo ha vissuto per la prima volta.  

Poi, la sorpresa più grande che arriva a notte fonda quando anche i giocatori della squadra, affacciati dalla terrazza in Piazza Duomo, si sono uniti agli urli tifosi. Dal capitano Lautaro a Thuram, passando per Dumfries e Dimarco, gli uomini di Chivu hanno abbracciato la marea nerazzurra piombata in centro per la festa più attesa.  

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