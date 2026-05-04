Pd, Marianna Madia lascia dem: passa da indipendente a Italia Viva

(Adnkronos) –
Marianna Madia lascia il Pd. La deputata passa da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Si apprende da fonti parlamentari.
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politica
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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