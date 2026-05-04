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lunedì 4 Maggio 2026
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Pd, Marianna Madia lascia dem: passa da indipendente a Italia Viva

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(Adnkronos) –
Marianna Madia lascia il Pd. La deputata passa da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Si apprende da fonti parlamentari.  

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