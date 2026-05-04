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lunedì 4 Maggio 2026
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Inter campione d’Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews

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(Adnkronos) – Nessun imprevisto a San Siro. L’Inter batte il Parma e si prende lo scudetto. La certezza matematica del titolo arriva dopo il 2-0 contro i gialloblù, con le reti di Thuram e Mkhitaryhan a sigillare il tricolore. È un trionfo che arriva in casa, al Meazza, come non succedeva dal 28 maggio 1989, quando la squadra di Giovanni Trapattoni vinse 2-1 contro il Napoli di Maradona. Trentasette anni dopo, i tifosi nerazzurri, quasi 75mila quelli presenti stasera a San Siro, hanno dato il primo abbraccio alla squadra al triplice fischio. Ora si riuniranno, pian piano, nei punti nevralgici di Milano. Dal Duomo a Piazza Castello. Per una lunga notte di festa. (di Michele Antonelli) 

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