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lunedì 4 Maggio 2026
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Inter campione d’Italia, da San Siro al Duomo la notte di festa dei tifosi

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Milano si era già svegliata nerazzurra. Dallo stadio San Siro al Duomo, tutta la notte sarà accompagnata dagli stessi colori dopo lo scudetto vinto dall’Inter grazie al 2-0 di oggi, domenica 3 maggio, contro il Parma. In Piazza Duomo, tra le guglie illuminate e tante vetrine ancora accese, prende forma la festa dei campioni d’Italia. Con migliaia di tifosi piombati da una parte e dall’altra della città (a cominciare dallo stadio San Siro) per festeggiare il ventunesimo scudetto. Le prime bandiere si erano viste già nel pomeriggio. Al triplice fischio, sono diventate una marea. A sventolarle famiglie al completo, nonni con i nipotini muniti di sciarpa e maglietta, gruppi di amici con un’unica passione in comune. Tutti stretti sotto gli stessi colori, tutti con lo stesso sorriso. Tra fumogeni, clacson, cori e fuochi d’artificio, eccola la notte dell’Inter. Tutta per i suoi tifosi. 

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