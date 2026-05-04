Imprese, a Corciano margine operativo all’8,8%: la sfida della qualita’ dello sviluppo

Corciano si colloca all’8,8% di Ebitda margin nella nuova analisi territoriale della Camera di Commercio dell’Umbria sui bilanci 2024 delle società di capitali: un risultato che pone la città nella fascia intermedia della graduatoria regionale, vicina all’area di solidità ma ancora sotto la soglia del 10% che la letteratura economica indica come riferimento per la capacità di sviluppo di un sistema produttivo.

Corciano nella graduatoria regionale

L’analisi della Camera di Commercio dell’Umbria esamina i bilanci depositati nel 2025 dalle società di capitali umbre relativi all’esercizio 2024 e confronta tutti i Comuni umbri con più di 10mila abitanti. Corciano si posiziona al di sopra di Orvieto (8,6%), Bastia Umbra (8,3%) e Todi (8%), ma sotto Umbertide (9,2%) e Foligno (10%), che si attesta esattamente sulla soglia. Sopra il 10% si trovano Assisi, Castiglione del Lago, Amelia, Marsciano, Gubbio e, in vetta, San Giustino con il 19,9%.

Un tessuto dinamico, ma i margini restano compressi

Il dato di Corciano va letto nel contesto di un Comune che si distingue in Umbria per diversi indicatori di vitalità: è il più giovane della regione per età media (43,6 anni), il solo a registrare un saldo demografico positivo negli ultimi anni e conta circa 1.800 imprese attive nei settori del commercio, dell’artigianato e dell’industria. Recentemente ha ottenuto il titolo di Città con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi elementi fotografano un territorio in espansione, ma l’Ebitda margin all’8,8% segnala che le imprese locali trattengono ancora un margine inferiore alla soglia considerata ottimale per autofinanziarsi, accedere al credito e sostenere investimenti strutturali.

Cosa misura l’Ebitda margin

L’Ebitda margin è il rapporto percentuale tra margine operativo lordo e valore della produzione: misura quanto resta all’impresa dopo aver sostenuto i costi intermedi e il costo del personale, prima di imposte, interessi, svalutazioni e ammortamenti. Superare il 10% significa che le imprese di un territorio dispongono, in media, di risorse più consistenti per investire, reggere gli shock di mercato e crescere. Restare sotto quella soglia non equivale a una bocciatura, ma indica una struttura dei costi tale da lasciare meno spazio alla pianificazione strategica.

La mappa dell’Umbria a più velocità

La graduatoria regionale restituisce un’Umbria articolata. In coda alla classifica si trovano Perugia (6,7%), Spoleto (6,3%), Terni (6%), Magione (5,9%), Città di Castello (4,1%) e Gualdo Tadino, ultimo con il 2,1%. L’Ebitda margin medio dell’intera regione si ferma all’8%, sotto la media italiana del 9,1%, con un lieve miglioramento rispetto al 7,5% del 2019. Sul fronte provinciale, la provincia di Perugia si attesta all’8,2%, mentre quella di Terni si ferma al 7,4%.

Il peso economico delle società di capitali

Le società di capitali rappresentano in Umbria circa il 29% del totale delle imprese, ma concentrano secondo le stime circa il 75% del fatturato complessivo del sistema produttivo regionale: sono una minoranza numerica, ma una maggioranza economica. È su questo segmento che la Camera di Commercio dell’Umbria focalizza il proprio monitoraggio. «Questa analisi ci dice una cosa molto chiara: la crescita non si misura soltanto con i ricavi, ma con la capacità delle imprese di generare valore, trattenere margini e trasformarli in investimenti, occupazione e innovazione» – ha dichiarato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria – «Dove il margine cresce, cresce anche la possibilità di guardare avanti con più forza. Il nostro compito è fare in modo che questa capacità si allarghi a tutto il territorio regionale».

Accompagnare la transizione produttiva

Mencaroni ha ricordato l’impegno dell’ente camerale «nella transizione digitale ed ecologica, nella modernizzazione dei processi, nell’accesso a competenze nuove e nella costruzione di modelli più solidi», sottolineando che il monitoraggio dell’economia umbra è «molto attento e tempestivo». L’analisi per Comuni segue il rapporto congiunturale annuale «L’economia umbra e i bilanci delle imprese – Analisi dei bilanci delle società di capitali umbre 2024», presentato il 6 marzo dalla Camera di Commercio.