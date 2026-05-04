Il Comune di Corciano investe 4 milioni: viabilita’, scuole e sicurezza

Il Comune di Corciano ha presentato un piano di investimenti da quasi quattro milioni di euro per il 2026, che coinvolge strade, scuole, sicurezza urbana, impianti sportivi e patrimonio pubblico. A illustrarlo è il vicesindaco Sara Motti, che definisce il programma «ambizioso e concreto, capace di toccare tutti i settori strategici della città».

Strade, la voce principale

La quota più rilevante del piano, pari a due milioni di euro, riguarda le strade comunali, con nuove bitumazioni su più tratti del territorio. A questi si affiancano interventi per migliorare accessibilità e sicurezza: il completamento di via Benincasa con collegamento pedonale fino a via Giolitti (750.000 euro), la riqualificazione di via Fiorenzo di Lorenzo a Mantignana (54.595 euro), un nuovo parcheggio con scalinata di collegamento al centro storico di San Mariano (110.000 euro), la scalinata di Chiugiana tra via Haiphong e via Cervi (90.000 euro), oltre a nuovi marciapiedi in zona Terrioli (48.000 euro) e nei pressi della scuola dell’infanzia di Chiugiana (71.000 euro). Sono previsti anche la manutenzione straordinaria delle fognature (103.700 euro) e la sistemazione della segnaletica stradale (19.306 euro).

Sicurezza urbana e illuminazione

Con 130.000 euro verranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali luminosi e potenziata la pubblica illuminazione; altri 40.000 euro finanzieranno l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. «Punta a migliorare la qualità dei servizi, la sicurezza degli spazi urbani e la valorizzazione delle strutture pubbliche» – ha dichiarato il vicesindaco Motti.

Interventi nelle scuole

Per gli istituti scolastici sono previsti la sostituzione delle porte nella scuola di Chiugiana (31.100 euro) e la tinteggiatura di vari plessi (25.000 euro), con l’obiettivo, secondo il comunicato del Comune, di «garantire ambienti più sicuri e adeguati a studenti e personale».

Patrimonio comunale e sociale

Tra le opere sul patrimonio pubblico figurano la realizzazione di un nuovo locale per il centro sociale di Mantignana (100.000 euro), la manutenzione del centro “Uno in più” (47.000 euro), il ripristino dell’ascensore dell’Antiquarium (17.500 euro), il miglioramento dell’accessibilità dell’ex chiesa di Sant’Antonio (30.000 euro), le inferriate di sicurezza al Teatro Arca di Ellera (18.000 euro) e il consolidamento del muro della fornace di Solomeo (15.576 euro).

Sport e impianti

Il piano destina risorse anche agli impianti sportivi: 100.000 euro per gli spogliatoi della palestra di Corciano, 60.000 euro per il campo da calcio a 5 di Corciano e 44.000 euro per il fondo in terra del campo di Capocavallo. Per i cimiteri sono stanziati 100.000 euro per la manutenzione straordinaria di quello di Capocavallo e 12.192 euro per la progettazione dell’ampliamento di quello di Solomeo.

Decoro urbano e acquisti

Sul fronte del decoro, il piano include acquisto di piante (10.000 euro), arredi urbani come panchine (15.500 euro) e nuove pensiline autobus (36.000 euro), materiale per le rotatorie (5.000 euro) e la verifica delle alberature (11.000 euro). Tra le attrezzature in programma figurano un escavatore (36.600 euro), un capannone (95.000 euro), un laser scanner (12.500 euro), un transpallet elettrico (8.784 euro) e un drone (5.000 euro).

«Questo piano – ha concluso il vicesindaco – rappresenta un investimento concreto per una Corciano più moderna, sicura e vivibile, capace di intervenire su più fronti contemporaneamente e di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità».