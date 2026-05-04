Arena 54 inaugura a Corciano: Nicolo’ Filippucci il primo grande ospite

A Corciano apre un nuovo spazio dedicato agli spettacoli e alla cultura: si chiama Arena 54 e debutta l’estate con un concerto di Nicolò Filippucci, cantautore corcianese vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno, alle 21.30.

Un nuovo palco per l’Umbria

L’Arena 54 aprirà ufficialmente il 6 giugno sotto la gestione dell’associazione Arena 54 Cultura, presieduta da Fabio Scarabattoli. Lo spazio si propone come nuovo punto di riferimento per la musica e gli eventi nella zona del Trasimeno, e ha scelto di inaugurare la propria stagione estiva con un nome già noto al pubblico nazionale.

Filippucci torna in Umbria

Il 20 giugno Nicolò Filippucci salirà sul palco dell’Arena 54 per una tappa speciale del “Posti dove andare Summer tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti. Nato a Castiglione del Lago nel 2006, il giovane artista porterà dal vivo i brani del suo primo album, “Un posto dove andare”, uscito il 10 aprile per Warner Records Italy. Il disco racconta crescita, cambiamenti e prime volte, trasformando esperienze personali in musica. Prima di approdare all’Arena 54, il tour aveva debuttato il 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano con un concerto sold out.

La scaletta e i brani attesi

Il programma della serata non è ancora stato reso noto, ma tra i brani più attesi figura “Laguna”, con cui Filippucci ha vinto le Nuove Proposte alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, e il singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”. Sul palco potrebbero trovare spazio anche le cover che lo hanno fatto conoscere durante il percorso ad Amici, tra cui “Ordinary” di Alex Warren, e “Un’ora di follia”, brano del suo primo EP omonimo uscito nel maggio 2025.

Un percorso già rodato

Prima di Sanremo, Filippucci aveva già collezionato esperienze significative: nel 2023 aveva raggiunto il secondo posto alla finale del NYCanta a New York; in seguito aveva partecipato a festival come TIM Summer Hits, Battiti Live e RDS Summer Festival, per poi esibirsi come opening act al Capodanno di Roma al Circo Massimo. La sua formazione musicale risale all’infanzia, con il debutto a nove anni nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.