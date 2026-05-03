Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid

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Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d’Italia 2026? Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Madrid battendo Alexander Zverev in finale, e ora si prepara a volare a Roma per giocare il torneo ‘di casa’. Un calendario fitto per Sinner, che ha come obiettivo arrivare al top della forma al Roland Garros, Slam in programma subito dopo il Foro Italico e unico che gli manca per completare, a soli 24 anni, il Carrer Grand Slam.

Ecco perché qualcuno ha suggerito che Sinner potrebbe rinunciare proprio agli Internazionali per privilegiare il riposo dopo le fatiche dell’ultimo periodo. L’azzurro è reduce dal quarto torneo consecutivo vinto: Madrid si aggiunge infatti ai trionfi di Indian Wells, Miami e Montecarlo. Masters 1000 che, sommati a quello di Parigi dello scorso anno, lo rendono il primo tennista di sempre a conquistare cinque tornei di categoria.

Un record assoluto e inimmaginabile, soprattutto dopo la delusione degli Australian Open, dove è stato eliminato in semifinale, a sorpresa, da Novak Djokovic, e dell’Atp 500 di Doha, battuto da Jakub Mensik agli ottavi di finale. In pochi, allora, potevano immaginare un filotto del genere, che può allungarsi ancora ‘approfittando’ del ko di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, che Sinner ha battuto per la prima volta in stagione nella finale di Montecarlo, si è infortunato al polso a Barcellona, rinunciando al torneo di Madrid, ma anche a Roma e al Roland Garros, tornei a cui arrivava da campione in carica.

Il suo forfait però ha spianato la strada a Sinner, tornato numero 1 del mondo grazie al trionfo del Principato, che ha potuto vincere agevolmente Madrid e allungare ancora nel ranking Atp. Ma le occasioni di classifica si scontrano con necessità fisiche. Sinner ha giocato e vinto 23 partite dal 2 marzo ad oggi: un match ogni 3 giorni tra Stati Uniti e Europa. In stagione ha un record di 30 vittorie e 2 sconfitte, non perde un match da Doha.

La prospettiva ideale prevede altre 6 partite al Foro Italico e 7 al Roland Garros: in caso di ulteriori ‘cavalcate’ sulla terra rossa tra Roma e Parigi, Sinner arriverebbe al 7 giugno con 45 match nelle gambe prima di spostarsi sull’erba per difendere il titolo a Wimbledon dopo il prevedebile rodaggio di Halle.

La questione Roma, insomma, si è alzata a due giorni dall’inizio ufficiale del torneo: gli Internazionali prenderanno il via infatti martedì 4 maggio, con il tabellone maschile al via il 5. “Giocare in casa è sempre qualcosa di speciale. Non c’è motivo per non esserci, fisicamente sto bene. Ma allo stesso tempo adesso voglio solo godermi questo momento e recuperare”, ha detto Sinner in conferenza stampa dopo il trionfo su Zverev, rispondendo a domanda diretta.

“Roma è speciale, lo scorso anno sono rientrato proprio al Foro Italico dopo un periodo duro e la gente mi ha dato un grande supporto, in particolare per la parte emotiva”, ha spiegato il numero 1 del mondo, “vincere un torneo come questo però non è mai facile. Adesso penso solo a riposare mentalmente per i prossimi 2 o 3 giorni, c’è tanta energia che uno spende al termine di un percorso in un 1000”.

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