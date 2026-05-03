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domenica 3 Maggio 2026
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Rubio atteso a Roma, una missione che punta al “disgelo”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì 7 e venerdì 8 maggio per una serie di incontri istituzionali tra Santa Sede ed esecutivo italiano, in una missione che punta al “disgelo” nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Vaticano e Italia. Lo rende il Corriere della Sera, secondo cui l’agenda prevede un primo colloquio con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e, successivamente, incontri con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso anche un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

La visita – la terza di Rubio in Italia – arriva in una fase di rapporti tesi tra Washington e Roma, aggravati da recenti dichiarazioni di Donald Trump, che lamenta un mancato contributo italiano all’operazione militare in Iran.  

internazionale/esteri

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