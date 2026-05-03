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domenica 3 Maggio 2026
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Polizia, due nuovi bandi: commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Sul sito e sui canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato la notizia della pubblicazione di due nuovi bandi per il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato e per l’assunzione di 4400 allievi agenti. Per partecipare al concorso di Commissario i termini di presentazione delle domande scadono il 20 maggio, quelli per Allievi Agenti scadono il 29 maggio. 

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente una delle procedure informatiche disponibili all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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