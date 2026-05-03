Meunier si ferma: fine di un’era per la pizza gourmet

Meunier Champagne & Pizza chiude i battenti. Il locale di Ellera di Corciano che per quasi un decennio ha unito il mondo delle bollicine — con particolare attenzione allo Champagne — a quello dell’arte bianca e della pizza di ricerca, ha annunciato la propria chiusura attraverso un messaggio rivolto a clienti, collaboratori e fornitori.

L’ultimo servizio

Il 2 maggio 2026 si è tenuto l’ultimo servizio. Secondo quanto comunicato dai titolari, non si tratterebbe di un addio definitivo, ma di «una pausa necessaria in attesa di lasciare spazio a qualcosa di nuovo, che deve ancora prendere forma».

Una scelta consapevole

La decisione non nasce da difficoltà economiche. Secondo Pietro Marchi, socio fondatore e presidente Ais Umbria, il locale chiude «per troppo amore del progetto». Con gli altri soci — Daniele Marcucci e Anna Chiara Baiocchi — assorbiti da nuovi impegni, i fondatori hanno preferito fermarsi piuttosto che snaturare l’identità di Meunier.

Un progetto di ricerca e convivialità

Nata con l’ambizione di proporre non «semplicemente una cena, ma un’esperienza», la formula di Meunier ha puntato sull’abbinamento tra Champagne e pizze lavorate con attenzione alla lievitazione e alla materia prima. Nel tempo, il locale ha ottenuto riconoscimenti da alcune delle principali guide e piattaforme di settore: 50 Top Pizza, Gambero Rosso, Identità Golose e Pizza Awards.

Il saluto ai clienti

Nel messaggio di chiusura, i gestori hanno riservato un ringraziamento esplicito «a chi ci ha scelto per una serata speciale, a chi è tornato più volte, a chi si è fidato di un consiglio, di un abbinamento, di una proposta fuori dall’ordinario». Tra i destinatari del saluto figurano clienti, amici, collaboratori e fornitori.

Cosa verrà

I fondatori hanno lasciato aperta la porta a nuove iniziative. L’esperienza di Meunier e il patrimonio tecnico sviluppato negli anni cercano già una nuova casa.