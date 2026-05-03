Juventus-Hellas Verona, Gagliardini travolge David: fallo era da rosso?

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Proteste in Juventus-Hellas Verona. Oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri hanno ospitato i gialloblù, già retrocessi, all’Allianz Stadium nella 35esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da una discussa decisione arbitrale. In avvio di partita infatti i bianconeri di Spalletti hanno reclamato un cartellino rosso, e quindi un’espulsione, per Gagliardini, intervenuto a gamba alta su David.

Succede tutto al 5′. David controlla male un pallone a centrocampo e favorisce l’intervento di Gagliardini, che va in scivolata ma lasciando la gamba alta. L’attaccante canadese resta a terra dolorante e l’arbitro Ayroldi estrae il cartellino giallo provocando le immediate proteste dei giocatori e della panchina bianconera.

Le immagini mostrano infatti l’intervento scomposto di Gagliardini, che però si è ‘salvato’ visto che il suo intervento ha impattato una gamba che era già sollevata e quindi non attaccata al terreno di gioco.

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