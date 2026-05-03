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domenica 3 Maggio 2026
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Donnarumma si sposa: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”

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(Adnkronos) –
Gianluigi Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante. Il portiere del Manchester City e della Nazionale ha dato l’annuncio sui social, con un post ironico e una foto delle nozze celebrate: “Long-term contract signed”, “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”. Il calciatore e Alessia, che nella vita fa l’interior designer, condividono le origini (entrambi sono di Castellammare di Stabia) e stanno insieme da 10 anni. 

 

Erano fidanzati dal 2016, anno in cui il portiere fece il suo esordio (a soli 16 anni) con la maglia del Milan, lanciato da Sinisa Mihajlovic in una partita di campionato contro il Sassuolo.  

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