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domenica 3 Maggio 2026
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Belve Crime, torna dal 5 maggio lo spin off del format di Fagnani: le anticipazioni

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Martedì 5 maggio torna Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Al centro delle interviste colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. L’appuntamento è in prima serata su Rai 2.  

Sullo sgabello di Belve Crime siederanno nella prima puntata: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. 

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