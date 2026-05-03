Al Bano: “Romina mi ha distrutto. Nostra figlia Ylenia è viva solo nei nostri cuori”

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Dopo le dichiarazioni rilasciate a ‘Belve’ da Romina Power, Al Bano non ci sta e decide di replicare. Ospite oggi, domenica 3 maggio, a Domenica In il cantautore di Cellino San Marco ha raccontato, con rabbia e dolore, la sua versione dei fatti riguardo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi e la fine della loro vita sentimentale, durata 25 anni e distrutta da interviste e parole dette, ma mai chiarite.

Con la voce spezzata dal pianto, Al Bano ha cercato di ricostruire quello che è successo dopo la scomparsa della loro figlia, avvenuta il 6 gennaio 1994, quando aveva 23 anni. Con gli occhi puntati verso la telecamera, il cantautore si è rivolto direttamente a Power per tutta la durata dell’intervista: “Non ammazzarmi, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato”, ha detto. Il riferimento è alle parole della cantante statunitense che ospite di Francesca Fagnani ha detto: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. “Io so che Ylenia è da qualche parte. Lo sento”, ha aggiunto Power, che da mamma continua a sperare e a credere che sua figlia sia ancora viva.

Al contrario, per Al Bano la speranza è svanita proprio a New Orleans: “Io ho solo accettato la verità. Non passerà mai il dolore, ma non mi creo illusioni. Ylenia sta nel nostro cuore, vive lì”. Il cantautore ha raccontato di non essersi mai arreso nel cercare la figlia per oltre un mese: “Io andavo in giro di notte a New Orleans a cercare nostra figlia. Sono stato nei posti più trucidi, ho visto gente con le pistole in mano, zone di spaccio. Ho visto di tutto”. Poi, rivolgendosi diettamente a Power e con grande rabbia ha aggiunto: “Ma dov’eri tu? Come fai a dire che non c’era un sostegno? Non è vero”.

Romina Power sostiene che Al Bano dopo un mese di ricerche sia tornato in Italia per proseguire il suo lavoro: “Cara Romina – ha sottolineato Al Bano – tu sai cosa abbiamo vissuto. Io non me ne sono andato da New Orleans, ho solo capito che dopo un mese non c’era altro, è stata una realtà tragica da accettare. Siamo andati via insieme”.

“Sono un grande padre, con tutti i miei figli. Mi ha fatto molto male. non lo merito, non è vero quello che tu hai detto”, ha aggiunto rivolgendosi alle parole pronunciate da Power a Belve.

Dopo aver lasciato New Orleans, il sodalizio artistico, e di conseguenza la loro storia d’amore, si è interrotto. Al Bano ha ricordato l’ultima volta in cui hanno cantato insieme: “Era il 4 luglio 1994 a San Siro. Quel contratto dovevamo rispettarlo. Io quella sera le ho detto ‘Tu Romina hai deciso che tutto questo non lo vuoi più vedere. Io non mi arrendo, continuerò a vivere, anche ad aspettare se è necessario’. Ma avevo capito che non c’era più niente da fare. L’essere umano ha bisogno di reagire anche nelle tragedie”.

Al Bano ha accettato la scomparsa della figlia Ylenia. Non è stato facile, e rimane un dolore vivo ancora oggi. Così tanto da non riuscire a concludere l’intervista: “Pensala come vuoi, Romina, ti farà anche bene. Ma lasciamola in pace Ylenia, lei è nel nostro cuore, e vivrà lì per sempre”, ha detto in lacrime e con la voce rotta dal pianto.

Al Bano si è tolto un po’ di sassolini dalla scarpa. In conclusione, ha voluto replicare ad altre dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni da Romina Power, come quando in una trasmissione spagnola disse che “io la picchiavo”. “Perché vuoi punirmi? Io so cosa ho dato alla nostra famiglia e mi dispiace che non lo riconosca”. “Io ho accettato tutto quello che lei ha fatto e detto contro di me. Anche i nostri figli mi hanno difeso riguardo a queste dichiarazioni”, ha aggiunto.

Il cantautore ha replicato anche in merito alle recenti dichiarazioni di Power sul testo di ‘Felicità’ definito da lei “banale”: “Abbiamo avuto tanto successo insieme. Come fai a cambiare la realtà di quel periodo? Non eri obbligata a farlo. Oggi dopo 42 anni ‘Felicità’ è ancora un successo mondiale, penso questi basti”.

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