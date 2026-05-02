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sabato 2 Maggio 2026
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Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni delle puntate di oggi e domani su Canale 5

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Verissimo torna con le storie’ nelle puntate di oggi sabato 2 e domani domenica 3 maggio alle ore 16.30 su Canale 5. Nel programma condotto da Silvia Toffanin verranno proposte, oltre a contenuti inediti, alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione. Oggi il pubblico potrà rivedere le chiacchierate con Ditonellapiaga, Eva Riccobono, Martina Colombari e Manuela Arcuri. Inoltre, spazio all’attrice Ilenia Pastorelli, in uscita al cinema con L’amore sta bene su tutto e al duro racconto di vita e al percorso di rinascita di Alessandra Battaglia. 

Domani, alle 16.30, le storie e i ritratti di Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira Lui. 

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